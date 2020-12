Valerio Conti sbalzato contro un muro: è andata bene

27 Dicembre 2020

Il ventisettenne romano è stato tamponato da una vettura, venendo sbalzato contro un muro.

Valerio Conti sarà costretto a interrompere gli allenamenti su strada per tre settimane dopo aver subito la lussazione della clavicola in seguito a un incidente occorso in allenamento. Mentre pedalava vicino alla propria abitazione monegasca, il ventisettenne romano è stato tamponato da una vettura, venendo sbalzato contro un muro. Conti si trovava da solo al momento dell’incidente: è stato un ciclista di passaggio a chiamare i soccorsi, giunti prontamente sul posto tramite un’ambulanza.

“Gli esami radiografici ai quali si è sottoposto Conti presso l’ospedale di Nizza hanno evidenziato la lussazione di 2° grado della clavicola. È stato valutato che un intervento chirurgico non fosse necessario. Valerio non potrà pedalare su strada per tre settimane, ma già dai prossimi giorni sarà in grado di allenarsi utilizzando i rulli” ha spiegato il dottor Michele De Grandi, medico dell’UAE Team Emirates.