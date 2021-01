Pogacar risponde a Roglic e Dumoulin

19 Gennaio 2021

Il trionfo di Pogacar al Tour de France 2020 fa ancora discutere

Il trionfo al Tour de France 2020 di Tadej Pogacar ha lasciato molti senza parole. Tra questi Primoz Roglic e Tom Dumoulin, i compagni di squadra ben più blasonati della Jumbo-Visma che in un documentario trasmesso da una tv olandese hanno definito la performance del giovane sloveno semplicemente "incredibile".

La riposta del diretto interessato non si è fatta attendere ed è arrivata dalle pagine de La Gazzetta dello Sport. "Le loro sono state frasi pronunciate a caldo. La mia prestazione non è stata né incredibile né assurda, ma solo inattesa. Forse erano delusi per aver perso il Tour in quel modo. Ma io sono stato bravo a preparare la tappa al meglio: abbiamo effettuato un cambio bici rapidissimo e dall'ammiraglia mi hanno sostenuto dall'inizio alla fine. Il resto lo ha fatto la forma: la mia era super, Primoz ha avuto una giornata no".