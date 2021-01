Papa Francesco sbalordito da Alex Zanardi

2 Gennaio 2021

Bergoglio in una lunga intervista ha parlato anche di Maradona.

Papa Francesco in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport ha parlato di Alex Zanardi, il campione di handbike ed ex pilota di Formula 1 vittima di un grave incidente lo scorso giugno, ora alle prese con un lungo ed estenuante recupero: "Quando vedo di che cosa sono capaci certi atleti, che portano impressa nel loro fisico qualche disabilità, rimango sbalordito dalla forza della vita".

Bergoglio ha ricordato Diego Armando Maradona, scomparso a 60 anni: "Cosa ha rappresentato lui per l’Argentina? Ho incontrato Diego Armando Maradona in occasione di una partita per la Pace nel 2014: ricordo con piacere tutto quello che Diego ha fatto per la Scholas Occurrentes, la Fondazione che si occupa dei bisognosi in tutto il mondo. In campo è stato un poeta, un grande campione che ha regalato gioia a milioni di persone, in Argentina come a Napoli. Era anche un uomo molto fragile".