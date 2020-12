Pelucchi va con Fabio Aru e Giacomo Nizzolo

4 Dicembre 2020

Il brianzolo ha messo nero su bianco con la Qhubeka ASSOS.

Nuova esperienza anche per Matteo Pelucchi: ha messo nero su bianco con la Qhubeka ASSOS. “Credo fortemente in questo progetto: entrare a far parte del team per la prossima stagione è fantastico” sottolinea il 31enne di Giussano (Monza e Brianza) che ha lasciato la Bardiani-CSF-Faizanè.

Pelucchi, quindi, sarà in squadra con Fabio Aru e Nizzolo. “Conosco Giacomo fin dall'infanzia, quindi non vedo l'ora di lavorare non solo con un buon amico ma anche con uno dei migliori del gruppo. Ha avuto un buon 2020 prima di doversi fermare a causa di un infortunio: voglio aiutarlo a ottenere grandi risultati il prossimo anno”.