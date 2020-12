Michael Antonelli non ce l'ha fatta, aveva solo 21 anni

4 Dicembre 2020

Alla Firenze-Viareggio per Under 23 del 15 agosto 2018 era stato vittima di un terribile incidente.

Una crisi respiratoria ha portato via Michael Antonelli, promessa del ciclismo. Aveva appena compiuto 21 anni e da due anni e mezzo stava combattendo una battaglia durissima.

Alla Firenze-Viareggio per Under 23 del 15 agosto 2018 era stato vittima di un terribile incidente: sull’Appennino pistoiese con altri tre ciclisti era volata dalla carreggiata finendo nel precipizio sottostante. In condizioni disperate era stato trasportato in elicottero all’ospedale di Careggi a Firenze: era stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva ed era rimasto in vita in modo quasi miracoloso e curato per quasi 5 mesi. Quindi, all’inizio del 2019 il trasferimento alla clinica imolese di Montecatone e nel luglio del 2019 il ritorno nella sua casa di San Marino. Aveva poi iniziato un lunghissimo e faticosissimo percorso di riabilitazione al centro Luce di Santarcangelo e ancora a Montecatone. Michael si è spento all’ospedale di stato di San Marino.

Nel 2017, dopo alcune vittorie con la maglia dell’Alice Bike Cesena, aveva partecipato ai Campionati Europei Juniores andati in scena in Danimarca, ad Herning, e li aveva chiusi al dodicesimo posto.