Mondiali ciclocross, ecco gli Azzurri

26 Gennaio 2021

La Nazionale di ciclocross, guidata dal commissario tecnico Fausto Scotti, si misurerà sul tracciato belga (Ostende) per la rassegna iridata 2021, in programma sabato 30 e domenica 31 gennaio, nonostante le difficoltà organizzative dettate dal momento pandemico che stiamo vivendo:

Per Scotti il percorso iridato è sicuramente impegnativo. Per questo motivo con il suo staff ha scelto di affinare la preparazione a gennaio anche sulla sabbia ad Ardea, alle porte di Roma; proprio il tratto sabbioso infatti dovrebbe fare la differenza in Belgio.

“Tra le donne U23 Francesca Baroni e Gaia Realini stanno vivendo un buon momento di forma, mentre tra gli uomini Samuele Leone ha dimostrato il suo valore. Nella categoria maggiore, sia in ambito femminile che in quello maschile, soprattutto con Gioele Bertolini e Jacok Dorigoni, l’Italia potrà realizzare un buon mondiale. Siamo consapevoli naturalmente del livello dei nostri avversari ma siamo pronti a dare il massimo” conclude Scotti.

Il programma prevede le prove dedicate alle categorie U23 ed élite (esclusa quella Juniores per decisone dell'UCI), a partire da sabato 30 gennaio con la gara U23 e, a seguire, Donne élite (rispettivamente ore 13.30 e ore 15.10). Domenica 31 gennaio a contendersi il titolo iridato saranno le donne U23 (ore 13.30) e gli uomini élite (ore 15.10).

Convocati

Donne U23

BARONI FRANCESCA – SELLE ITALIA GUERCIOTTI ELITE

CASASOLA SARA – ASD DP66 GIANT SMP

REALINI GAIA – SELLE ITALIA GUERCIOTTI ELITE

Uomini U23

FONTANA FILIPPO – C.S. CARABINIERI

PAVAN MARCO – D'AMICO UM TOOLS

LEONE SAMUELE – DEVELOPMENT-GUERCIOTTI

Donne élite

ARZUFFI ALICE MARIA – G.S. FIAMME ORO

GARIBOLDI REBECCA – TEAM CINGOLANI

LECHNER EVA – CENTRO SPORTIVO ESERCITO

PERSICO SILVIA – VALCAR – TRAVEL & SERVICE

TEOCCHI CHIARA – CENTRO SPORTIVO ESERCITO

Uomini élite

BERTOLINI GIOELE – CENTRO SPORTIVO ESERCITO

COMINELLI CRISTIAN – SCOTT RACING TEAM

DORIGONI JAKOB – SELLE ITALIA GUERCIOTTI ELITE

FOLCARELLI ANTONIO – RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM

SAMPARISI NICOLAS – KTM BRENTA BRAKES – DAMA SELLE SMP