Martí Vigo, non un bel compleanno

22 Dicembre 2020

Martí Vigo confidava di sicuro in un compleanno migliore.

Sfortuna per Martí Vigo, lo spagnolo neo acquisto dell’Androni Giocattoli Sidermec. Vigo, infatti, è caduto mentre si stava allenando sulle strade di Tarragona in Spagna, procurandosi la frattura del quinto metacarpo della mano destra. Il corridore, che proprio oggi compie 23 anni, al debutto tra i professionisti nel 2021, è scivolato a causa del fondo stradale sconnesso. Già domani sarà operato all’ospedale di Tarragona per ridurre la frattura alla mano.

"Siamo molto dispiaciuti per l'infortunio occorso al nostro corridore – spiega il team manager di Androni Giocattoli Sidermec Gianni Savio -. Avrebbe esordito alla Vuelta San Juan in Argentina e, trattandosi di uno scalatore, avremmo sperato in un buon risultato sul traguardo dell'Alto de Colorado, dove quest'anno abbiamo ottenuto una splendida vittoria con Miguel Florez. Comunque, il ragazzo ha carattere e saprà reagire a questa avversità"”.