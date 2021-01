Marc Hirschi approda all’UAE Team Emirates

9 Gennaio 2021

Il ventiduenne elvetico ha vissuto un 2020 di altissimo livello.

L’UAE Team Emirates ha messo sotto contratto Marc Hirschi a partire dalla stagione 2021: sottoscritto un accordo triennale. Il ventiduenne elvetico ha vissuto un 2020 di altissimo livello, impreziosito da tante prestazioni di classe tra le quali spiccano uno splendido successo di tappa al Tour de France, la conquista della Freccia Vallone, la piazza d’onore nella Liege-Bastogne-Liege e la medaglia di bronzo nel Campionato del Mondo su strada.

Hirschi, già iridato tra gli Under 23 nel 2013, si è aggregato alla nuova squadra nel corso del raduno pre-stagionale, in corso di svolgimento negli Emirati Arabi Uniti. "Ringrazio innanzitutto la mia precedente squadra per tutto ciò che ha fatto per me negli scorsi tre anni. Allo stesso tempo, provo molta felicità nel poter annunciare il mio passaggio all’UAE Team Emirates. Questo trasferimento mi rende entusiasta – ha detto lo svizzero -. Lavorando a un potenziale piano per lo sviluppo della mia carriera, ho percepito che le mie idee e le mie ambizioni combaciavano con quelle della squadra. L’UAE Team Emirates ha imboccato in questi anni un grande percorso di crescita. Ora rivolgerò la mia attenzione al ritiro di squadra, con tanta voglia di conoscere tutti i membri del team e di iniziare ad ambientarmi. Dato che sarà la mia prima visita negli Emirati Arabi Uniti, sono anche curioso di scoprire questo Paese".