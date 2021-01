La Bora-Hansgrohe conta i feriti dopo la tragedia sfiorata

17 Gennaio 2021

Domenica mattina, attraverso un comunicato, il team ha parlato dei tre corridori finiti in ospedale.

La Bora-Hansgrohe, attraverso un comunicato, ha fatto il punto della situazione dopo l’incidente che sabato ha coinvolto numerosi corridori del team che si stavano allenando sulle strade del Garda e che si sarebbe potuto tramutare in un’autentica tragedia.

Wilco Kelderman, Rüdiger Selig e Andreas Schillinger sono stati portati in ospedale, tutti coscienti. Kelderman ha subito una commozione cerebrale e una frattura alle vertebre. Frattura alle vertebre anche per Schillinger. Per entrambi non sarà necessario un intervento chirurgico ma si punterà a un trattamento conservativo. Nessuna frattura per Selig, vittima comunque di commozione cerebrale.