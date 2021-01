Inattesa decisione di Tom Dumoulin, che scende dalla bici

23 Gennaio 2021

La stagione ciclistica comincerà senza l'olandese.

Clamorosa decisione di Tom Dumoulin: la stagione ciclistica comincerà senza di lui, perché ha deciso di scendere dalla bicicletta senza specificare se e quando tornerà in sella.

L’olandese lo ha comunicato venerdì sera alla Jumbo-Visma ad Alicante, dove la squadra è in ritiro. Il team, sabato, ha pubblicato un video in cui l’atleta spiega il suo stato d’animo. "Voglio ancora fare il ciclista? Oggi mi sento come se non sapessi più cosa fare e lascio che gli altri rispondano per me. Questo non mi porta ai risultati desiderati. Mi rende infelice. È un peccato, non dovrebbe essere così. Ecco perché mi prendo una pausa per un po’. È come se mi fossi tolto un peso di diverse centinaia di chili dalle spalle. Stamattina mi sono svegliato felice. Sarà bello avere tempo per me stesso".

Dumoulin, 30 anni, ha vinto il Giro d'Italia del 2017.