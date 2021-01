16 Gennaio 2021

"L'esperienza ha sempre il suo valore" sottolinea il due volte campione del mondo.

Gianni Bugno tira la volata a Vincenzo Nibali. Il due volte campione del mondo lo fa dalle colonne di ‘Tuttosport’.

"Lui non ha bisogno di dritte, basta vedere quanto ha corso e quanto ha vinto in carriera – sottolinea il monzese -. Può tornare al successo perché è uno che riesce a gestirsi, come dimostrano le scelte di calendario perla stagione 2021. Per le gare a tappe non lo vedo tagliato fuori, uno come lui è in grado di chiudere la carriera in bellezza".

"Veniamo da mesi molto anomali In futuro la stabilità farà la differenza. L'esperienza ha sempre il suo valore" aggiunge Bugno, trionfatore con il brivido a Stoccarda nel 1991 e a Benidorm l'anno successivo con una volata destinata a restare nella storia del ciclismo grazie anche all’azione del fido Giancarlo Perini.