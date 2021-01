Giacomo Nizzolo tende la mano a Fabio Aru

9 Gennaio 2021

Intervistato da 'Il Messaggero', Giacomo Nizzolo ha parole di incoraggiamento per Fabio Aru.

Fabio Aru punta a 'risorgere' sportivamente nel 2021 dopo le difficoltà incontrate negli ultimi anni, e per farlo ha deciso di lanciarsi coraggiosamente nella sfida propostagli dal team sudafricano Qhubeka-Assos, la ex-NTT.

Una squadra che vede, nei propri ranghi, un altro campione del ciclismo italiano, Giacomo Nizzolo, detentore sia del titolo italiano sia di quello europeo.

Intervistato da 'Il Messaggero', Nizzolo ha parlato proprio di quello che sarà il suo nuovo compagno di squadra, offrendo parole di incoraggiamento: "Non so quali esigenze possa avere Fabio, ma mi sento di dire che questo è davvero un ottimo ambiente – ha detto -. Se ha bisogno di tranquillità e fiducia, la Qhubeka-Assos è la formazione giusta per lui".

L'obiettivo di entrambi è quello di cogliere risultati importanti in una stagione che vedrà Nizzolo difendere i titoli nazionale e continentale e Aru provare a tornare ai livelli cui aveva abituato i suoi tanti sostenitori.