Fabio Aru, fissata la data del ritorno in gara

20 Dicembre 2020

Scelta particolare per il corridore sardo, che ripartirà dal ciclocross.

Fabio Aru torna in bici domenica 27 dicembre. Secondo quanto riporta la trasmissione televisiva Scratch, il ciclista sardo si cimenterà in una gara di Ciclocross: prenderà il via alla alla sesta tappa del 41esimo Trofeo Triveneto, che andrà in scena a San Eusebio di Bassano (in provincia di Vicenza).

A quattro mesi dal ritiro dal Tour de France, Fabio Aru torna così a gareggiare in attesa del suo esordio con la Qhubeka Assos, la compagine sudafricana con cui ha firmato per la prossima stagione. Nel team ritroverà anche due Azzurri di primissimo piano come Giacomo Nizzolo e Domenico Pozzovivo.