Fabio Aru annuncia il suo prossimo obiettivo

6 Gennaio 2021

Il ciclista sardo ha ottenuto un ottavo posto nell'ultima tappa del Giro d'Italia di ciclocross ma guarda già oltre.

Fabio Aru ha conquistato l'ottavo posto nell’ultima tappa del Giro d’Italia di ciclocross, corsa mercoledì pomeriggio a Sant’Elpidio: il ciclista sardo al termine della gara ha commentato la sua prestazione.

“È stata molto dura, sul tecnico ho fatto fatica. Però devo dire che sono contento per le sensazioni in questa quarta gara", le parole riportate da Oasport.

Aru poi ha annunciato un nuovo impegno nel ciclocross, in Salento: "Sono stato accolto benissimo dall’ambiente del ciclocross, ringrazio tutti. Sicuramente sarò in gara domenica ai Campionati Italiani a Lecce e questa è una bellissima notizia per me“. L'obiettivo è guadagnarsi la convocazione ai Mondiali di fine gennaio.