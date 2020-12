Arriva Fabio Aru, Douglas Ryder si esalta

3 Dicembre 2020

"La passione e l'amore di Fabio per il ciclismo si vedono nel modo in cui corre" dice Douglas Ryder.

Douglas Ryder, team Principal della Qhubeka ASSOS, non nasconde la grandissima soddisfazione per l’approdo in squadra di Fabio Aru. "Sono entusiasta che Fabio si unisca al nostro team – racconta felice -: è gratificante e porta tantissimo a tutti noi avere un corridore che ha vinto un’importante competizione come la Vuelta, è stato quinto al Tour de France e per due volte è salito sul podio del Giro d’Italia".

"La passione e l'amore di Fabio per il ciclismo si vedono nel modo in cui corre - aggiunge Ryder -. Penso che nel nostro team lo vedremo risorgere: sono sicuro che avremo il meglio l'uno dall'altro".

"Se fosse per me lo prenderei subito, ma non decido io: lo farà il team manager Douglas Ryder d'accordo con staff tecnico e proprietà. Fabio è un corridore che merita un'altra chance. Ha avuto parecchie difficoltà ma ha un potenziale di primo livello: i risultati che ha avuto non sono arrivati per caso" aveva raccontato qualche giorno Fabio Nardello, uno degli artefici dell'operazione. Detto, fatto.