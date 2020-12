Antonio Tiberi: “Un onore le parole di Vincenzo Nibali”

16 Dicembre 2020

Antonio Tiberi, astro nascente del ciclismo italiano, è pronto ad esordire da professionista con la Trek-Segafredo che lo ha ingaggiato per due anni.

Il dicannovenne laziale, in un’intervista esclusiva ad OA Sport, ha parlato delle sue emozioni: "Man mano che si avvicina la stagione sto iniziando a metabolizzare la cosa e a rendermi conto che è tutto quanto vero. Anche perchè sin da bambino, quando ho iniziato a correre in bici, il mio obiettivo era questo. Era un sogno, anche qualcosa di impossibile. Poi pian piano, passando di categoria in categoria, ho visto che i risultati continuavano ad esserci, finché appunto, sono riuscito a realizzare questo sogno".

Tiberi correrà nella stessa squadra di Vincenzo Nibali che di lui ha detto che ha stoffa: "Sentirsi dire queste parole da un campione come lui che sarà il mio capitano, che conosco già di persona, e che stimo tantissimo, è semplicemente un onore e un piacere. Spero di realizzare tutto quello che ha detto".