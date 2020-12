Andrea Agostini presidente nel segno di Marco Pantani

21 Dicembre 2020

E' Andrea Agostini il nuovo presidente, eletto all'unanimità, della Fausto Coppi di Cesenatico.

Si tratta della storica società in cui iniziò a correre Marco Pantani. E proprio Agostini, 50 anni, conosceva bene il Pirata, essendo stato suo compagno sia a scuola che in squadra, fino alla categoria dei dilettanti, per poi diventare addetto stampa negli anni dei trionfi con la Mercatone Uno.

Agostini si è detto onorato; "Inutile dire che sono orgoglioso dell’incarico ottenuto e che va a completare un percorso personale che è iniziato nella categoria giovanissimi con la maglia della Fausto Coppi e proseguito con la collaborazione per 20 anni con la granfondo Nove Colli in tema di marketing e comunicazione. Ora la vera sfida sarà sviluppare tutte le attività collaterali dell’associazione a partire dall’attività amatoriale, sociale e agonistica riservata alle categorie giovanili. Avremo dalla nostra parte una sede meravigliosa e un pistino di ciclismo che presto nascerà adiacente al nuovo centro direzionale. Ora dovremo cambiare passo con la speranza che questa situazione mondiale si faccia presto da parte. Nel frattempo abbiamo già fatto una rivoluzione visto che per la prima volta in consiglio ci sarà una donna. Chiudo facendo l’in bocca al lupo ad Alessandro Spada che oltre a essere un elemento del direttivo guiderà il comitato regionale dell’Emilia Romagna per il prossimo mandato".