Alex Zanardi, segnali molto positivi: le sue condizioni

21 Dicembre 2020

L'ex pilota di Formula 1 ora vede, sente e risponde con il pollice alzato.

Alex Zanardi continua il suo lungo recupero dopo il grave incidente in handbike dello scorso 19 giugno, quando si scontrò contro un camion nei pressi di Pienza. L'atleta paralimpico, 54 anni, sta mostrando i primi segnali di ripresa: secondo quanto riporta il Corriere della Sera, ora Zanardi è in grado di vedere e sentire, e risponde alla richieste dei dottori e della moglie stringendo la mano e alzando il pollice.

L'ex pilota di Formula 1, che è ricoverato nel reparto di neurochirurgia di Padova dallo scorso 21 novembre, ancora non parla perché per precauzione ha un buco nella trachea, che presto potrebbero chiudergli, ma il suo cervello sta recuperando tutte le funzioni. Intanto è continuamente assistito dalla moglie Daniela e dal figlio Niccolò, sempre al suo fianco in questi lunghi mesi di battaglia.