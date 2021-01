4 Gennaio 2021

I ciociari hanno vinto la concorrenza di numerosi altri club impegnati in cadetteria.

Vincenzo Millico scende in serie B per trovare spazio. L’attaccante, che aveva goduto di scarsissima considerazione da parte del tecnico del Torino, Marco Giampaolo, è stato girato in prestito al Frosinone dalla società granata.

“Il Torino Football Club comunica di aver ceduto al Frosinone Calcio, a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2021, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Vincenzo Millico” si legge nella nota diramata dai piemontesi.

I ciociari hanno vinto la concorrenza di numerosi altri club impegnati in cadetteria: si erano fatti i nomi di Ascoli, Cosenza e Pordenone, tra gli altri.