Via Bisoli, tocca a Pecchia

7 Gennaio 2021

Fatali a Bisoli tre sconfitte di fila.

Non solo a Parma, in serie A, ma anche a Cremona, in serie B, si verifica un cambio di allenatore: i grigiorossi hanno dato il benservito a Pierpaolo Bisoli, reduce da tre sconfitte di fila in campionato: al suo posto arriva Fabio Pecchia.

"U.S. Cremonese comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra al Sig. Fabio Pecchia. Nato a Formia il 24 agosto 1973, ex centrocampista di Juventus, Torino, Sampdoria, Napoli e Bologna Pecchia ha intrapreso la carriera di allenatore nel 2011 guidando Gubbio, Latina, Hellas Verona, Fukuoka e Juventus Under 23" si legge nella nota diramata giovedì.

Alla ripresa del torneo cadetto la Cremonese sarà impegnata sul campo del Pescara.