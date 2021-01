Un puntello per la difesa colabrodo

18 Gennaio 2021

Il nipponico va dal Belgio alla Francia.

Un puntello per la peggiore difesa della Ligue1. Il Nimes ha annunciato l’arrivo di Naomichi Ueda, 26enne nel giro della nazionale giapponese, di cui ha portato per 13 volte la maglia, realizzando anche un gol.

Il nipponico, che fino a pochi giorni fa ha giocato in Belgio, nel Cercle Bruges, si trasferisce in Francia con la formula del prestito fino al termine della stagione con diritto di riscatto a favore dei transalpini.

In 20 partite di campionato il Nimes ha già raccolto per 41 volte la palla in fondo al proprio sacco.