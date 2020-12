Torino: Giampaolo a rischio, già allertati i possibili sostituti

18 Dicembre 2020

Un altro stop per il Torino. La classifica del club granata è disastrosa. Ad oggi, è penultimo, con soli sei punti conquistati. La posizione del tecnico Giampaolo, dopo la sconfitta con la Roma, sarebbe a forte rischio.

La prossima gara di campionato con il Bologna (domenica all'ora di pranzo) sa tanto di ultima chiamata per l'allenatore Giampaolo. La società granata avrebbe già allertato i possibili sostituti per intervenire in maniera repentina.

Tanti i nomi in gioco. In pole position ci sarebbe Montella. Attenzione anche al nome di D'Aversa. Non sarebbero fuori gioco neppure i vari Nicola e Donadoni. C'è chi ipotizza anche un clamoroso ritorno di Longo. Insomma, Giampaolo dovrà fare del proprio meglio per salvare la panchina e continuare ad allenare il Torino. La scorsa estate, dopo un’esperienza decisamente fallimentare al Milan, Giampaolo ha sottoscritto un contratto biennale con i granata.