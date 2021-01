Testa a testa per Kevin Malcuit

10 Gennaio 2021

Sul terzino del Napoli ci sono Parma e Spezia.

Kevin Malcuit nel mirino di Parma e Spezia. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il terzino francese naturalizzato marocchino lascerà il club azzurro a gennaio, e sulle sue tracce si sono messi due club di Serie A in lizza per la salvezza. Sia i crociati che i liguri sono a caccia di rinforzi importanti per le fasce e il giocatore dei partenopei è considerata una buona soluzione.

Smentito invece l'interesse della Fiorentina, accostata negli scorsi giorni al terzino ex Lilla.