Spal: sorpasso turco per Lucas Castro

18 Gennaio 2021

Il centrocampista argentino può finire al Karagumruk.

Lucas Castro verso l'addio alla Spal nei prossimi giorni. Il centrocampista argentino non è stato convocato dal tecnico Pasquale Marino per la partita contro la Reggiana perché ha ricevuto molte offerte ed è ormai con le valigie in mano.

Sulle sue tracce c'è il Crotone, ma il suo futuro sembra essere in Turchia: su di lui ci sono il Denizlispor e il Karagumruk, che già conta in squadra vecchie conoscenze del calcio italiano come Biglia, Viviano, Bertolacci e Borini.