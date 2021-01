22 Gennaio 2021

La holding Interspac sogna alcune quote dell'Inter

Non ci sarebbe solo BC Partners nella corsa alle quote dell'Inter, club di proprietà del gruppo Suning. Secondo la Repubblica, anche la cordata Interspac sarebbe intenzionata a farsi avanti in maniera seria per avere una quota di minoranza-

La cordata Interspac è composta da tifosi interisti vip con, alla guida, l'economista Carlo Cottarelli. Una holding vera e propria, con una grande passione per i coloro nerazzurri. Un gruppo di interisti vip con un grande sogno: prendersi un pezzo di Inter.