Radja Nainggolan, il Cagliari teme la concorrenza

23 Dicembre 2020

Il calciomercato sta per riaprire ufficialmente e uno dei pezzi più contesi sarà Radja Nainggolan, che oltre al Cagliari piace anche a Fiorentina e Sassuolo.

Lo sa bene Pierluigi Carta, ds del Cagliari, che ha parlato ai microfoni di DAZN prima dell'ultima partita del 2020: "Ci siamo prefissati la data del 3 gennaio per fare un po' il mini bilancio di entrate e uscite necessarie. Nainggolan è un giocatore importante, che fa comodo a tante squadre, non lo scopriamo certo noi".

"Per noi è legato anche da una questione identitaria, non solo per una questione tecnico-tattica: però per fare un affare devono essere protagoniste tante parti e non solo una", ha concluso Carta.