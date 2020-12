Radja Nainggolan dall’Inter al Cagliari, è fatta

29 Dicembre 2020

E' tutto fatto per il ritorno di Radja Nainggolan al Cagliari.

L'infortunio al ginocchio destro di Marko Rog ha spinto il presidente del club isolano Tommaso Giulini a non aspettare oltre per chiudere la trattativa con l'Inter. Antonio Conte non si è messo di traverso e anzi aveva già da tempo dato il suo benestare per la partenza del belga, su cui non ha mai puntato del tutto.

A gennaio quindi inizierà la terza avventura in rossoblù del Ninja, che quest'estate aveva lasciato la Sardegna alla fine del prestito sapendo che ci sarebbe tornato. L'ultimo giorno di mercato era saltato tutto e ha dovuto aspettare qualche mese in più ma alla fine tutto è andato come doveva andare. Beffata anche la Fiorentina che nelle ultime settimane aveva cercato di inserirsi nella trattiva. La volontà del giocatore però era chiara e ha fatto la differenza.