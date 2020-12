Per Gaston Ramirez c’è spazio in granata

9 Dicembre 2020

Gaston Ramirez sembrava andare verso il rinnovo di contratto con la Sampdoria, un accordo in scadenza nel giugno del prossimo anno. Si parlava di un biennale per l’uruguaiano. Qualcosa, però, si è inceppato. Da novembre a questa parte sta giocando sempre meno; neanche un tempo contro il Cagliari, neanche mezz’ora contro il Bologna, neanche dieci minuti contro il Torino, neanche un minuto contro il Milan, nell’ultima apparizione in campionato dei blucerchiati.

Una situazione delicata per il sudamericano, che però ha un estimatore: Marco Giampaolo lo vorrebbe con sé al Torino e, presumibilmente, gli concederebbe un minutaggio molto superiore a quello che gli sta attualmente riservando Claudio Ranieri.