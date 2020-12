11 Dicembre 2020

La carriera di Patrick Cutrone potrebbe proseguire a Torino, sponda granata.

L'ex attaccante del Milan, in uscita dalla Fiorentina dopo un anno di prestito dal Wolverhampton, secondo Tuttosport piace al club del presidente Cairo, che con meno di dieci milioni di euro potrebbe portarlo a casa, un affare viste le cifre che giravano solamente un anno e mezzo fa, quando i rossoneri ne chiedevano almeno il doppio.

Il giocatore sarebbe già convinto di dire sì al Toro e si sta lavorando ad un nuovo prestito dagli inglesi, che potrebbe mettere tutti d'accordo tutti.

C'è comunque da battere la concorrenza di due squadre emiliane, il Bologna e il Parma, a caccia di rinforzi in attacco.

Cutrone in questa stagione ha disputato appena 7 partite nei gigliati, senza mai andare in gol.

"In allenamento è un ragazzo molto generoso e non gli si può dire nulla, ma la mia scelta è solo tecnica: ho preferito puntare su un attaccante con altre caratteristiche. Deve solo avere pazienza e aspettare la sua occasione, poi se non è contento di rimanere alla Fiorentina per me può andare via", le parole di Prandelli in conferenza stampa.