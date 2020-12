Parma, una statistica preoccupa i tifosi

8 Dicembre 2020

L'avvio di stagione del club crociato non convince, e i numeri lo testimoniano.

Il Parma di Fabio Liverani continua a non convincere, e una statistica sta preoccupando particolarmente i tifosi: quella delle conclusioni in porta. I crociati sono infatti nettamente ultimi per quanto riguarda questo particolare dato, con appena 75 tiri nelle prime dieci giornate di campionato, solo ventotto nello specchio, sintomo di una evidente poca pericolosità.

La penultima squadra, il Genoa, ha tirato 78 volte, 33 nello specchio. La squadra di Liverani, riporta forzaparma, è invece al quarto posto nella classifica dei chilometri percorsi in campo, dietro solo a Inter, Cagliari e Genoa.