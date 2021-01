Parma, un ex Juventus per blindare la difesa

21 Gennaio 2021

I gialloblu vogliono un centrale di qualità.

Il Parma sta cercando un centrale di qualità ed esperienza per puntellare il reparto difensivo a disposizione di Roberto D'Aversa. Arrivati Conti e Zagaritis per le fasce, Marcello Carli sta valutando una ristretta rosa di nomi per la batteria dei centrali: davanti a tutti c'è Daniele Rugani, che vuole rientrare in Italia dopo il flop al Rennes, causato anche da un infortunio che lo ha costretto a restare fuori a lungo. Il giocatore tornerebbe a Torino per poi essere girato alla società emiliana.

Gli altri nomi caldi sono quelli di Federico Fazio e Juan Jesus della Roma, e Mateo Musacchio del Milan.