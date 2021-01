Parma-Torino, si ragiona su uno scambio

26 Gennaio 2021

Scambio possibile tra crociati e granata, in trattativa.

Si scalda l'asse di mercato tra Parma e Torino. I granata secondo quanto riporta Tuttosport proveranno un ultimo affondo per il centrocampista sloveno dei crociati Jasmin Kurtic, che ha chiesto di essere ceduto ai piemontesi.

I ducali però chiedono almeno cinque milioni di euro per il giocatore: per sbloccare la trattativa, il Toro sarebbe pronto ad inserire nell'affare il difensore camerunense Nicolas Nkoulou, in scadenza di contratto a fine stagione e dalla valutazione simile a quella di Kurtic.