Parma, tentativo per un ex big del Milan

20 Gennaio 2021

Il club crociato alla ricerca di nuovi profili per l'attacco.

Il Parma valuta nuovi profili per l'attacco di Roberto D'Aversa. Secondo quanto riporta Tuttosport, il club emiliano avrebbe effettuato un sondaggio anche per Krzysztof Piatek, ex attaccante di Genoa e Milan che dopo il flop in rossonero è attualmente all'Hertha Berlino, dove ancora non riesce a ritrovare la media gol di un tempo.

I gialloblu già nel 2019 avevano cercato di portare in Emilia l'attaccante, che sogna un rilancio in Italia: il suo agente sta cercando una sistemazione proprio in Serie a. L'arrivo del polacco sarà possibile in caso di una cessione di Inglese o Gervinho, entrambi in bilico: le due ultime settimane di mercato saranno caldissime.