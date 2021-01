Parma-Bologna, derby di mercato per un attaccante

22 Gennaio 2021

I gialloblu sfidano i rossoblu per la punta classe 1997 del Paok Salonicco, Karol Swiderski.

Il Parma si è inserito nella corsa per Karol Swiderski, attaccante classe 1997 del Paok Salonicco, cercato anche dal Bologna.

Le indiscrezioni di mercato sono state confermate indirettamente nell'ultimo turno del campionato greco, quando il giovane polacco non è sceso in campo proprio perché in odore di addio. Ventitré anni, punta centrale, ha segnato finora 7 reti in quindici partite di campionato, oltre a realizzare cinque assist. Lo riporta Tuttomercatoweb.