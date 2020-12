Milan, la decisione di Andrea Conti

23 Dicembre 2020

Andrea Conti blocca il mercato del Milan.

Il terzino ex Atalanta ha deciso: vuole restare in rossonero per giocarsi le sue carte a Milano. Dopo molti infortuni che ne hanno condizionato prestazioni e tenuta fisica, i primi anni alla corte del Diavolo sono stati molto altalenanti e Davide Calabria, a suon di prestazioni convincenti, è diventato quasi intoccabile per Stefano Pioli.

Il difensore classe '94 però non vuole chiedere la cessione e questo può complicare i piani del mercato in entrata che Maldini sta progettando. L'obiettivo principale è il centrocampista Soumaré del Lille, ma la richiesta del club francese è alta: 35 milioni di euro.