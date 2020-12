Milan, in tre con le valigie pronte

20 Dicembre 2020

Il Milan si prepara a lasciar andare via tre calciatori ormai ai margini del progetto tecnico di Stefano Pioli.

Il mercato di gennaio si avvicina e il Milan lavora non solo ai possibili colpi in entrata, ma anche per quelli in uscita. Sono tre, in particolare, i calciatori che secondo il portale 'calciomercato.com' stanno preparando le valigie: si tratta di Mateo Musacchio, Leo Duarte e Rade Krunic.

L'argentino, vittima di numerosi problemi fisici che hanno segnato interamente il suo 2020, difficilmente risalirà le gerarchie della difesa, nonostante l'infortunio di Gabbia, e preferirebbe una destinazione in Spagna, magari proprio a quel Villarreal che lo aveva ceduto ai rossoneri nel 2017. Non si esclude comunque la pista italiana: il Genoa avrebbe sondato il terreno negli ultimi giorni. Discorso simile per Duarte: il brasiliano non ha mai convinto nelle sue (comunque piuttosto rare) uscite in rossonero e recentemente Pioli gli ha preferito Kalulu per il ruolo di sostituto di Kjaer.

Per quel che riguarda Krunic, l'ex Empoli sembra proprio non essere compatibile con i dettami tattici dell'allenatore rossonero: la scorsa estate il direttore tecnico Paolo Maldini aveva respinto le richieste arrivate dalla Germania (in particolare dal Friburgo) ma difficilmente direbbe no a gennaio in presenza di un'offerta convincente.