Mercato Parma: due nuovi nomi per difesa e attacco

13 Gennaio 2021

Secondo Sky il club emiliano ha messo nel mirino due esuberi di Milan e Napoli.

Due nuovi nomi sul taccuino del direttore sportivo del Parma Marcello Carli: i gialloblu stanno seguendo la situazione di Mateo Musacchio, difensore del Milan in scadenza a giugno e fuori dai piani di Stefano Pioli. Lo riporta Sky.

Il Parma ha inoltre chiesto informazioni per un altro esubero, Adam Ounas: l'attaccante esterno, in prestito al Cagliari, ha perso il posto da titolare in Sardegna e potrebbe tornare a Napoli per essere girato in Emilia. Si complica in mediana la strada che porta a Duncan: sul giocatore della Fiorentina c'è anche il forte interesse di Cagliari e Spezia.