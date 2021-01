Mercato Parma: avanti tutta per un milanista

11 Gennaio 2021

I crociati alla ricerca dei rinforzi richiesti da Roberto D'Aversa.

Il Parma è alla ricerca di rinforzi per la rosa di Roberto D'Aversa, in chiave salvezza: il tecnico degli emiliani ha chiesto in particolar modo un terzino destro, un regista e un esterno d’attacco nel mercato di gennaio.

Secondo le indiscrezioni riportate dalla Gazzetta dello Sport, i crociati avrebbero contattato il Milan per arrivare ad Andrea Conti: l'esterno ex Atalanta, che non è mai riuscito ad ambientarsi in rossonero, è ultimo nelle gerarchie di Pioli e cerca un'opportunità per rilanciarsi. Oltre agli emiliani, anche la Fiorentina è interessata all'acquisto per colmare il vuoto della partenza di Lirola.