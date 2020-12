Mercato Milan, contatti per un attaccante del Real Madrid

21 Dicembre 2020

Per il ruolo di vice Ibra si pensa a Jovic del Real Madrid

Il Milan è alla ricerca di un vice Ibra (lo svedese è alle prese con l'ennesimo infortunio). Tanti i nomi in gioco. Da Llorente a Mandzukic, passando per Milik e un giocatore attualmente in forza al Real Madrid, ovvero Jovic.

I rapporti tra Milan e Real Madrid sono ottimi. Il 22enne attaccante serbo sta faticando enormemente a trovare spazio con Zidane. Da non escludere che possa partire, magari con la formula del prestito. Il Diavolo ci starebbe pensando seriamente.