Mercato Juventus, Isco ha scelto il suo futuro

29 Dicembre 2020

Isco ha deciso di lasciare il Real Madrid ma non pensa all'Italia

Come riportato da AS, Isco ha ormai deciso di lasciare il Real Madrid. Lo spagnolo vorrebbe andarsene già a gennaio ma Zidane, tecnico dei blancos, avrebbe bloccato la sua cessione fino a giugno (il contratto di Isco scade nel giugno del 2022).

Isco vorrebbe giocare al Siviglia per Lopetegui, l'allenatore che l'ha fatto rendere di più in carriera. Il prezzo del fantasista blanco è sceso molto nell'ultimo periodo. Si parla di una quotazione attorno ai 15/20 milioni di euro. La Juventus è pronta a farsi avanti, se ci saranno le condizioni per provarci.