Mercato Inter: volata a due per Pinamonti

31 Dicembre 2020

Due squadre sulle tracce di Pinamonti dell'Inter

Il futuro di Pinamonti pare ormai segnato. L'attaccante classe 1999 dovrebbe lasciare l'Inter durante questo mercato invernale. Al giovane bomber serve giocare con più continuità. La società punta a piazzarlo in un club di Serie A con la soluzione del prestito.

Al momento, Pinamonti interesserebbe a due club, ovvero Parma e Benevento. Attenzione ai ducali che potrebbero avere Pinamonti in cambio di uno tra Gervinho e Inglese (l'Inter sta cercando un vice Lukaku e potrebbe usare Pinamonti per abbassare la parte cash da girare al Parma per uno dei due centravanti).