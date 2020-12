Mercato Inter: Conte ne vuole due

23 Dicembre 2020

Conte sogna due rinforzi a gennaio

L'Inter sogna il sorpasso al Milan (capolista con un punto di vantaggio sulla squadra di Conte) e, di conseguenza, il primo posto della classifica di Serie A. Da qui la necessità di vincere sul campo dell'Hellas Verona e aspettare buone notizie dalla sfida Milan-Lazio, in programma questa sera a San Siro.

Parallelamente, al tecnico Conte non dispiacerebbe avere qualche rinforzo dal mercato invernale. Piacerebbe un centrocampista. Uno tra De Paul (Udinese) e Papu Gomez, quest'ultimo ormai ai ferri corti con l'Atalanta.

Servirebbe anche un attaccante. Tanti i nomi in gioco. Da Zaza a Lasagna, passando per Pavoletti (con il Cagliari si potrebbe impostare uno scambio alla pari con Nainggolan, giocatore ormai ai margini del progetto nerazzurro). I prossimi giorni saranno decisivi per i sogni, ambiziosi, dell'Inter di Conte.