Mercato Cagliari, il consiglio di Pavoletti per gennaio

11 Dicembre 2020

Il mercato di gennaio è alle porte. Tante le squadre pronte a fare di tutto per regalarsi qualche acquisto importante per migliorare la propria rosa. Il Cagliari è una di quelle squadre che potrebbe mettere a segno qualche colpo importante.

Pavoletti, attaccante del Cagliari, ha un sogno. Rivedere, con la casacca del club sardo, il centrocampista Nainggolan, al momento ai margini del progetto Inter: "Ci vorrebbe sempre dentro e fuori dal campo. Uno che nello spogliatoio ti fa alzare l’asticella. Uno giusto, come dico io. Poi lui ama stare a Cagliari, quindi non credo ci sia altro da aggiungere. Magari il presidente a gennaio, ci fa un bel regalo", le sue parole a Radiolina.

Il centrocampista belga ha già giocato con la maglia del Cagliari (lo scorso anno, con 29 presenze e sei gol) e, prima dell'inizio della stagione in corso, è stato molto vicino a tornare in Sardegna. A gennaio potrebbe arrivare la classica fumata bianca, per la felicità di tutti i tifosi e pure di Pavoletti.