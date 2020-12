Martinez Quarta, smentite le voci turche

4 Dicembre 2020

Il difensore della Fiorentina Martinez Quarta finisce al centro di alcune voci di mercato.

L'impatto di Martinez Quarta a Firenze non è stato tra i migliori, ma la Fiorentina non vuole certo fare a meno di lui, almeno non a gennaio. Secondo il sito turco haber365, il Fenerbahçe sarebbe interessato ad ingaggiare il giocatore nel mercato invernale.

Arrivano smentite da Firenze: il difensore, arrivato solo tre mesi fa in Toscana per una cifra pari a 12 milioni di euro circa, resterà nel club viola e proverà a conquistarsi il posto da titolare.

Giovanni Galli alcuni giorni fa aveva così commentato la situazione della difesa di Prandelli: "Mi chiedo, Martinez Quarta doveva essere il salvatore della patria ma non si è visto. Dov’è? Bisogna aspettare ancora? Nel calcio di oggi non c’è tempo. Pezzella? Anche lui è in un momento difficile, ha personalità ma purtroppo con le prestazioni non si sta esibendo su buoni livelli. Sta facendo un liscio a partita e causa rigori, non va bene", ha detto ai microfoni di Lady Radio.