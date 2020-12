Liverani fa l’identikit del colpo di mercato

18 Dicembre 2020

Il tecnico del Parma ha parlato alla vigilia del match contro la Juventus.

Fabio Liverani alla vigilia del match contro la Juventus si è espresso così sul mercato di gennaio: "Io di nomi non ne faccio, c'è il direttore, c'è un buonissimo reparto scout, io posso dare indicazioni su caratteristiche. Abbiamo perso Nicolussi e abbiamo la difficoltà di Grassi, noi non avevamo bisogno di fare tantissimo. Cerchiamo un giocatore mancino da mettere sulla trequarti o sull'esterno, uno che vada ad ampliare le punte e per il resto sono contento. Ci vuole tempo per crescere, ma se dovessi scommettere per l'obiettivo del Parma noi centreremo gli obiettivi senza patemi".

Per quanto riguarda le difficoltà in attacco: "E' normale che in questo momento cerchiamo di avere una solidità difensiva, però come ha detto anche qualche calciatore, a Milano siamo sembrati migliori ma abbiamo creato di più con il Cagliari eppure non l'abbiamo sbloccata. Se avessimo vinto 1-0 con il Cagliari sarebbe stata una partita perfetta perché il gol dà un valore in più. Ci lavoreremo, ma nell'ultima partita abbiamo creato abbastanza".