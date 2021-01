La Reggiana si muove per una punta

9 Gennaio 2021

Anche contro il Cittadella nel recupero di serie B di sabato pomeriggio, la Reggiana ha mostrato di avere bisogno rinforzi per il reparto offensivo. Da giorni, per la squadra emiliana, si parla della possibilità di ingaggiare Matteo Ardemagni, che non rientra nei piani del Frosinone e sul quale è vivo l’interesse anche dell’Entella.

Per i granata si parla anche di Marcello Trotta, anch’egli di proprietà dei ciociari e che sta vivendo un’esperienza in Portogallo, con il Famalicao. Per il campano si tratterebbe della seconda avventura in Emilia dopo quella di Sassuolo.