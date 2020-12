La Fiorentina avverte il Cagliari su Sottil

3 Dicembre 2020

Daniele Pradè fa chiarezza sul futuro di Riccardo Sottil.

Il ds della Fiorentina è intervenuto nel corso della trasmissione “Al Salotto dello Sport” di Rtv38 per fare il punto della situazione sull'attaccante attualmente in forza al Cagliari ma di proprietà del club viola.

"Abbiamo trovato l’allenatore giusto per farlo crescere quest’anno. Con Riccardo abbiamo la possibilità di esercitare il controriscatto e rinnovare il contratto al giocatore per cinque anni".

Un chiaro segnale che la Fiorentina ha intenzione di riportarlo alla base, ora che è finalmente sbocciato, alla corte di Di Francesco, che lo ha fatto partire titolare in sei occasioni in campionato, venendo ripagato oltre che con il primo gol in serie A, contro il Crotone, anche con la rete decisiva nella sfida col Verona in Coppa Italia.

Il tutto per la soddisfazione di papà Andrea Sottil, che ha espresso le proprie sensazioni ai microfoni di Lady Radio. "Mio figlio aveva bisogno di giocare. Dopo l’esperienza di Pescara pensavamo a un nuovo prestito ma l’ottimo pre campionato fatto con Pioli gli ha fatto venire voglia di giocarsi le sue carte a Firenze. Tra problematiche di ogni tipo e un modulo non adatto a lui, non ha potuto fare una stagione brillante come avrebbe volut. E’ arrivato a Firenze a 16 anni, deve molto alla città. Ha provato in ogni modo a imporsi ma non gli è stato consentito. Non lo vedevo sereno. Adesso è rinato. Gioca nel suo ruolo naturale, è arrivato il suo primo gol e si trova molto bene con Eusebio Di Francesco".