12 Gennaio 2021

Kyle Lafferty non è più un calciatore della Reggina.

Kyle Lafferty torna sulla piazza. Si è chiusa l'esperienza alla Reggina dell'attaccante nordirlandese.

"Il Presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver raggiunto un accordo con il calciatore Kyle Lafferty per la risoluzione consensuale anticipata del contratto. Ringraziando Kyle per la professionalità dimostrata, la Reggina gli augura le migliori fortune sportive" si legge nella nota diramata dalla società calabrese.

Sei presenze e un gol – contro il Venezia – in amaranto per il classe 1987 ex Palermo.