Juventus, due ex bianconeri pronti a tornare

27 Dicembre 2020

Due ex attaccanti bianconeri sono pronti a trasferirsi alla corte di Pirlo.

Il primo obiettivo della Juventus sul mercato invernale sarà una quarta punta che si aggiungerà a Ronaldo, Dybala e Morata. Il nome principale sul taccuino di Paratici è quello di Leonardo Pavoletti, ma l'attaccante del Cagliari è in trattativa avanzata con l'Inter in uno scambio per riguarda Radja Nainggolan.

Le alternative sono due e si tratta di ex bianconeri. Secondo Tuttosport, oltre a Fernando Llorente, nel mirino della Vecchia Signore ci sarebbe anche Simone Zaza, tornato titolare nel Torino per affiancare Andrea Belotti.

Se dovesse tornare a vestire il bianconero, l'attaccante lucano sarebbe protagonista di un interessante precedente: nel 2015, infatti, Zaza arrivò alla Juventus proprio per sostituire Llorente nel ruolo di quarta punta alle spalle, oltre di Mario Mandzukic, di Morata e Dybala.