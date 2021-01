Ivan Lakicevic per la fascia della Reggina

19 Gennaio 2021

Alla Reggina Lakicevic indosserà la maglia n. 33.

La Reggina ha ingaggiato Ivan Lakicevic. Il laterale si trasferisce in riva allo Stretto siglando un contratto sino al 30 giugno 2022.

Nato a Belgrado, capitale della Serbia, il 27 luglio 1993, Ivan esordisce nel massimo campionato serbo il 14 agosto del 2011 con la maglia del Donji Srem. Vi resterà fino all'estate del 2015, totalizzando 89 presenze e mettendo a referto 2 reti e 2 assist. Passa così al Vojvodina, giocandosi per tre volte la possibilità di accedere ai gironi di Europa League. In tre anni Ivan colleziona 102 partite, servendo 7 passaggi decisivi.

Nel 2018 il Genoa lo porta in Italia, ma Lakicevic non scenderà in campo in gare ufficiali. La scorsa stagione, così, il suo cartellino viene ceduto a titolo temporaneo al Venezia. In Serie B, Ivan disputerà 18 gare, fornendo 2 assist. In estate torna al Genoa, ma il 5 gennaio risolverà il suo contratto con la squadra rossoblù.

